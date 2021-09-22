В одном из районов Одессы путь на занятия в школу оказался опасным для учеников
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Утром 22 сентября на улице Малиновского, 15 семья со школьником переходила дорогу на пешеходном переходе, когда на них наехал автомобиль Смарт.
После того, как автомобиль слегка ударил пешеходов, автохам продолжил движение, как ни в чем не бывало.
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«Водитель микромашины посчитал, что торопится слишком сильно, чтобы кого-то пропускать. И, даже "приняв на капот", смарт невозмутимо продолжил свой путь к цели», - говориться в сообщении.
Ранее мы сообщали, в Одессе на поселке Котовского внедорожник травмировал подростка на самокате.
ДТП случилось накануне на улице Академика Сахарова.
14 парень на самокате пересекал проезжую часть по «зебре», когда на него совершил наезд автомобиль SsangYong.
Несовершеннолетний получил различные травмы и его увезли по скорой в больницу.
Напомним, что одесские копы влетели в такси на служебном авто: "Гнал больше нормы"
Как сообщала Politeka, мотоциклист с пассажиром слетели с дороги прямо под трамвай.
Также Politeka писала, что грузовик с цистерной переехал людей на мопеде в Одессе.