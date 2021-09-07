В Одессе полицейские на служебном автомобиле угодили в ДТП
Авария случилась в ночь на 7 сентября на пересечении улиц Мясоедовской и Болгарской. Об этом сообщает телеграм-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)
«Таксист ехал по Болгарской и не уступил дорогу, но полицейский Дастер тоже гнал больше нормы», - рассказали очевидцы.
В патрульной полиции также прокомментировали ДТП.
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По их версии, водитель автомобиля Nissan при выполнении манёвра не предоставил преимущество в движении автомобилю Renault, на котором ехали правоохранители, в результате чего и произошло столкновение.
О пострадавших не сообщается, однако на кадрах видна машина скорой помощи. На месте происшествия работал следователь.
Ранее мы писали, очевидцы стали свидетелями страшной аварии на дороге в Одесской области.
Утром во вторник, 7 сентября, на автодороге возле села Маяки автомобиль сбил мужчину, который решил перебежать дорогу.
Пострадавший скончался прямо на проезжей части до прибытия медиков скорой помощи.
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