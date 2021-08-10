В Одессе автомобиль влетел в остановку, разбив ее
Жуткое ДТП случилось днем, 10 августа, на 4-й станции Большого Фонтана. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает Politeka.net
По предварительным данным, столкнулись легковушки "Ауди" и "БМВ", в результате чего одну из иномарок вынесло на остановку.
На кадрах видно, что стеклянная остановка общественного транспорта вдребезги разбита.
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По данным очевидцев, люди на остановке вовремя успели отбежать, но не все. Одну женщину увезла скорая помощь.
На месте также столпились зеваки, которые шокированы произошедшим.
В полиции пока не прокомментировали происшествие. На месте работают медики. Подробности выясняются.
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