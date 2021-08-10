В Одессе автомобиль влетел в остановку, разбив ее

Жуткое ДТП случилось днем, 10 августа, на 4-й станции Большого Фонтана. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает Politeka.net

По предварительным данным, столкнулись легковушки "Ауди" и "БМВ", в результате чего одну из иномарок вынесло на остановку.

На кадрах видно, что стеклянная остановка общественного транспорта вдребезги разбита.

По данным очевидцев, люди на остановке вовремя успели отбежать, но не все. Одну женщину увезла скорая помощь.

На месте также столпились зеваки, которые шокированы произошедшим.

В полиции пока не прокомментировали происшествие. На месте работают медики. Подробности выясняются.

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