Mercedes и Land Rover не разминулись на дороге в Одессе, в результате ДТП пострадал ребенок

Авария случилась в понедельник, 2 августа а проспекте Шевченко возле Дворца спорта, передает Politeka.net

Как сообщили в патрульной полиции, женщина за рулем Mercedes во время движения не убедилась в безопасности маневра, в результате чего ее машина столкнулась с Land Rover.

В ДТП пострадали водитель Mercedes и находившийся в салоне ребенок. Их доставили в больницу. Причины происшествия выяснит следствие.

Не так давно мы писали, в Одессе случилось масштабное ДТП с участием общественного транспорта.

Авария случилась 30 июля улице Боровского. Водитель троллейбуса потерял сознание прямо за рулем, в результате чего транспорт стало заносить по дороге, что привело к аварии.

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