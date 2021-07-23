На одесской трассе произошло масштабное событие с зерновозом, вся дорога засыпана рапсом

Авария произошла утром в пятницу, 23 июля на 323 км автодороги Киев-Одесса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, передает Politeka.net

Водитель грузового автомобиля Renault, который был загружен рапсом, не справился с управлением и влетел в отбойник. От мощного удара машина перевернулась.

Все зерно рассыпалось на дороге. Одна полоса в направлении Киева перекрыта. На месте происшествия работают полицейские.

До этого мы сообщали, в В Одессе контейнеровоз зарылся колесами в тротуарную плитку.

Все три задних левых колеса прицепа грузового транспорта разрыли тротуарную плитку и наполовину вошли в землю. Через это весь прицеп вместе с контейнером довольно сильно накренило.

Напомним, что фура с зерном перевернулась на трассе Киев-Одесса: момент попал на видео

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