На одесской трассе произошло масштабное событие с зерновозом, вся дорога засыпана рапсом
Авария произошла утром в пятницу, 23 июля на 323 км автодороги Киев-Одесса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, передает Politeka.net
Водитель грузового автомобиля Renault, который был загружен рапсом, не справился с управлением и влетел в отбойник. От мощного удара машина перевернулась.
Все зерно рассыпалось на дороге. Одна полоса в направлении Киева перекрыта. На месте происшествия работают полицейские.
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До этого мы сообщали, в В Одессе контейнеровоз зарылся колесами в тротуарную плитку.
Все три задних левых колеса прицепа грузового транспорта разрыли тротуарную плитку и наполовину вошли в землю. Через это весь прицеп вместе с контейнером довольно сильно накренило.
Напомним, что фура с зерном перевернулась на трассе Киев-Одесса: момент попал на видео
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