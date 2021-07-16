На одесской трассе случилось масштабное происшествие с зерновозом

Авария произошла в пятницу, 16 июля на автодороге Киев-Одесса возле речки Большой Куяльник.

Водитель фуры, которая перевозила зерно, не справился с управлением, влетел в отбойник, в результате чего перевернулся.



Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора проезжавшего мимо автомобиля. Кадры разлетелись по соцсетям, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По предварительной информации, никто не пострадал.

Однако весь груз высыпался на проезжую часть и обочину.

Ранее мы сообщали, на трассе Киев-Одесса произошла авария с погибшими и пострадавшими.

Трагическое ДТП случилось 11 июля, недалеко от поворота на село Желепово в Раздельнянском районе. Там женщина-водитель за рулем автомобиля Hyundai Elantra не справилась с управлением, ее машина выехала за пределы проезжей части и врезалась в металлическое ограждение. Она погибла

Напомним, что одесский поезд загорелся во время движения: видео ЧП

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