В Одесской области горел состав поезда
ЧП произошло во время движения в поезде сообщением Одесса – Ковель.
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По данным издания, возгорание произошло в одном из вагонов поезда. Пожар потушили с помощью огнетушителей. После этого вагон отцепили и состав продолжил движение без него.
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К счастью, в результате пожара никто не пострадал.
Информации о том, сколько пассажиров пришлось перевести в другие вагоны из-за пожара, не имеется.
Также неизвестна причина возгорания.
Не так давно мы писали, что молния сожгла поле с пшеницей в Одесской области.
ЧП произошло за пределами села Новокальчево в Березовском районе Одесской области.
Огнем полностью уничтожено 2 га и повреждено 5 га посевов пшеницы на поле площадью 170 га.
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