В Одесской области горел состав поезда

ЧП произошло во время движения в поезде сообщением Одесса – Ковель.

Об этом сообщает Думская, показав кадры пожара (Чтобы просмотреть- скролльте страницу до конца)

По данным издания, возгорание произошло в одном из вагонов поезда. Пожар потушили с помощью огнетушителей. После этого вагон отцепили и состав продолжил движение без него.

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К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

Информации о том, сколько пассажиров пришлось перевести в другие вагоны из-за пожара, не имеется.

Также неизвестна причина возгорания.

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