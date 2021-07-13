В Одесской области горел состав поезда

ЧП произошло во время движения в поезде сообщением Одесса – Ковель.

Об этом сообщает Думская, показав кадры пожара (Чтобы просмотреть- скролльте страницу до конца)

По данным издания, возгорание произошло в одном из вагонов поезда. Пожар потушили с помощью огнетушителей. После этого вагон отцепили и состав продолжил движение без него.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

Информации о том, сколько пассажиров пришлось перевести в другие вагоны из-за пожара, не имеется.

Также неизвестна причина возгорания.

Не так давно мы писали, что молния сожгла поле с пшеницей в Одесской области.

ЧП произошло за пределами села Новокальчево в Березовском районе Одесской области.

Огнем полностью уничтожено 2 га и повреждено 5 га посевов пшеницы на поле площадью 170 га.

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