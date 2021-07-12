В реке обнаружено тело мужчины, который пошел рыбачить на лодке три дня назад
Трагедия разыгралась на реке Днестр возле Маяк в Одесской области. Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГСЧС.
По словам спасателей, они искали рыбака три дня. Мужчина пошел рыбачить на реку еще 9 июля и пропал в воде, после того, как его лодка перевернулась.
«Во время поисковой операции спасатели обследовали 17,8 тысяч метров квадратных дна и 31,5 км береговой линии», - сообщили в ГСЧС.
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Рыбака нашли не живым 11 июля в 15:45. Ему было 32 года.
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