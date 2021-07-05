Непогода наделал беды в Одессе
Так, во время мощного ливня, который начался вечером 4 июля и продолжался всю ночь, в Одессе выпало 24,4 миллиметра осадков.
В одесской мэрии обратили внимание, что выпала полумесячная норма осадков, в результате на нескольких улицах произошло большое скопление воды.
«Несмотря на системную работу сотрудников «Городские дороги» по расчистке ливневой канализации, ее технических возможностей оказалось недостаточно, чтобы справиться с таким объемом осадков», — рассказали в горсовете.
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В частности, под водой оказались улицы Водопроводная, Балковская, Среднефонтанская, Армейская, Инглези, Приморская, Мельницкая, Высокий переулок, а также еще несколько улиц в центре города.
Из-за наводнения нарушена работа общественного транспорта.
Троллейбусный маршрут №8 сократили до Химической улицы, а трамвай №20 заменили маршрутками.
Одесситы в соцсетях активно распространяют видео с затопленных улиц.
Напомним, что мощный удар стихии обрушился на Одесчину, под водой оказались полицейские: кадры потопа
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