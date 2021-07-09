Почти два миллиона божьих коровок погибли в Одесской области

Причиной масштабной гибели насекомых сотрудник Нацпарка «Тузловские лиманы» Иван Русев называет ураганы и ливни. Об этом он написал на страницах соцсетей, передает Politeka.net

По словам Русева, божьи коровки, которые смогли долететь через Тузловские лиманы к суше, поселились на песчаной пересыпи, на лугах, степных участках нацпарка и в камышах.

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"После шквальных ураганов и ливней на побережье Тузловских лиманов было почти 2 000000 погибших ярко окрашенных жуков. Им не повезло", - отметил он.

Эколог рассказал, что в тех местах, где были островки или любая другая опора для мигрирующих жуков, как, например, фотоловушки, которая охотится за шакалами, коровки останавливались там и держались пока не придет ветер.

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