Авария стала причиной остановки трамваев в Одессе

Движение заблокировано днем, 12 июля на Слободке.

Как сообщают местные СМИ , на пересечении улиц Академика Воробьева и Краснослободской столкнулись две иномарки Mercedes и Renault.

Водитель такси решил объехать грузовой автомобиль доставки, в результате чего произошло столкновение. От удара легковушку откинуло на трамвайные рельсы.

Три трамвайных маршрута - №12, №15 и №22 - временно перестали курсировать.

На месте работает полиция. Движение транспорта осложнено.

На трассе Киев-Одесса произошла авария с погибшими и пострадавшими.

Трагическое ДТП случилось 11 июля, недалеко от поворота на село Желепово в Раздельнянском районе. Там женщина-водитель за рулем автомобиля Hyundai Elantra не справилась с управлением, ее машина выехала за пределы проезжей части и врезалась в металлическое ограждение. Она погибла.

Напомним, что фура влетела в дорожников на трассе Киев-Одесса, видео ДТП: наносили разметку

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