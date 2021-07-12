Авария стала причиной остановки трамваев в Одессе
Движение заблокировано днем, 12 июля на Слободке.
Как сообщают местные
Водитель такси решил объехать грузовой автомобиль доставки, в результате чего произошло столкновение. От удара легковушку откинуло на трамвайные рельсы.
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Три трамвайных маршрута - №12, №15 и №22 - временно перестали курсировать.
На месте работает полиция. Движение транспорта осложнено.
На трассе Киев-Одесса произошла авария с погибшими и пострадавшими.
Трагическое ДТП случилось 11 июля, недалеко от поворота на село Желепово в Раздельнянском районе. Там женщина-водитель за рулем автомобиля Hyundai Elantra не справилась с управлением, ее машина выехала за пределы проезжей части и врезалась в металлическое ограждение. Она погибла.
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