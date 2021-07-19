На одесской трассе в страшной аварии погиб молодой полицейский
Трагическое известие
В ночь на 19 июля на трассе "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" инспектор остановил грузовой автомобиль.
В этот момент водитель еще одной фуры, DAF, не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную дистанцию и не сбавил вовремя скорость.
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Фура наехала на служебный автомобиль патрульной службы и на правоохранителя, стоявшего возле машины.
К сожалению, Дмитрий получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия. Ему было всего 29 лет. Сейчас выясняются все обстоятельства этого страшного ДТП.
В полиции отметили, что Дмитрий Сапога нес службу в рядах патрульной полиции Херсонской области с мая 2018 года.
«Для коллег он навсегда останется искренним, отзывчивым, добрым и преданным своему делу коллегой", – добавили в пресс-службе.
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