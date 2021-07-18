На Одесчине произошла трагедия на известном курорте



Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте ГУ ГСЧС Украины В области.

Инцидент случился в пятницу, 17 июля - к спасателям поступило сообщение об утопленнике в Затоке.

Прибыв на место, было установлено, что 49-летний мужчина купался вместе со своим 13-летним сыном. Медики констатировали смерть мужчины, а спасатели бросились на поиски ребенка.

Берег также прочесывают местные жители вместе с правоохранителями.

По состоянии на утро, 18 июля водолазы уже обследовали 5 километров акватории, но безуспешно. Местные жители и правоохранители искали ребенка по берегу.

К сожалению спустя почти сутки активных поисков, тело мальчика обнаружили в 11:50 у базы отдыха «Гавань».

13-летнего ребенка нашли отдыхающие.

Стоит отметить, что в Украине за первый месяц лета на воде погибло около 200 человек, из них 34 ребенка.

Спасатели предупреждают, о правилах поведения на водоемах. Прежде всего необходимо с умом подходить к выбору места для купания и соблюдать правила безопасности во время плавания.

Как Politeka писала, что юный парень загадочно погиб в Киеве, родные обратились за помощью.

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