Стали известны новые подробности «арбузного» ДТП на одесской трассе

Пострадавшей в аварии продавщицей оказалась 16-летняя Надежда Балан. Она торговала в лавке арбузами и дынями у дороги.

Как сообщает Обозреватель , сама девушка из многодетной семьи, Авария случилась в ее первый рабочий день.

По данным издания, сейчас медики спасают жизнь девушки,но состояние Надежды очень тяжелое.

“У нее раздроблен таз, порвана почка и селезенка, сломаны ноги и ребра, пробито легкое. Медики говорят, что вся надежда на молодой выносливый организм”. Требуются большие суммы денег на лечение. Виновница ДТП якобы пообещала помогать, но суммы астрономические»,- рассказала мама пострадавшей девочки.

Она отметила, что ее дочь хотела подзаработать за лето себе на учебу в колледже.

В соцсетях призывают сдать кровь для девочки 2 группа, положительный резус.

Напомним, что серьезная авария произошла 5 августа на трассе Одесса — Черноморск, около села Грибовка

Как сообщили в полиции, автоледи совершала обгон транспортных средств, двигавшихся впереди нее, и не справилась с управлением. После этого автомобиль Kia Magentis врезался в передвижную лавку с арбузами и дынями, которая была расположена у дороги.

Полные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, что в Одессе маршрутка с людьми попала в дорожную ловушку, кадры: "Пришлось откапывать"

Еще Politeka писала, что в Одессе маму с ребенком забрала скорая после ДТП, кадры: "Не убедилась в безопасности"

Также Politeka сообщала, что в Одессе легковушка провалилась в разрытый коллектор: кадры спасения из ловушки