Стали известны новые подробности «арбузного» ДТП на одесской трассе
Пострадавшей в аварии продавщицей оказалась 16-летняя Надежда Балан. Она торговала в лавке арбузами и дынями у дороги.
Как сообщает
По данным издания, сейчас медики спасают жизнь девушки,но состояние Надежды очень тяжелое.
Пугачева резко осадила Киркорова после наглой выходки: «Я еще поживу, Филя»
Украинские курорты ушли под воду, стихия обрушила весь гнев на регион: кадры непогоды
Помощник Софии Ротару выдал правду о моложавом виде 74-летней певицы: "Перед съемками она..."
Пугачева резко осадила Киркорова после наглой выходки: «Я еще поживу, Филя»
Взъерошенная Алла Пугачева прошлась по магазинам в зеленой "пижаме": "Оцените look"
“У нее раздроблен таз, порвана почка и селезенка, сломаны ноги и ребра, пробито легкое. Медики говорят, что вся надежда на молодой выносливый организм”. Требуются большие суммы денег на лечение. Виновница ДТП якобы пообещала помогать, но суммы астрономические»,- рассказала мама пострадавшей девочки.
Она отметила, что ее дочь хотела подзаработать за лето себе на учебу в колледже.
В соцсетях призывают сдать кровь для девочки 2 группа, положительный резус.
Напомним, что серьезная авария произошла 5 августа на трассе Одесса — Черноморск, около села Грибовка
Как сообщили в полиции, автоледи совершала обгон транспортных средств, двигавшихся впереди нее, и не справилась с управлением. После этого автомобиль Kia Magentis врезался в передвижную лавку с арбузами и дынями, которая была расположена у дороги.
Полные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, что в Одессе маршрутка с людьми попала в дорожную ловушку, кадры: "Пришлось откапывать"
Еще Politeka писала, что в Одессе маму с ребенком забрала скорая после ДТП, кадры: "Не убедилась в безопасности"
Также Politeka сообщала, что в Одессе легковушка провалилась в разрытый коллектор: кадры спасения из ловушки