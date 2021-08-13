В Одесской области жертвами масштабного ДТП стали трое полицейских

Трагическая авария произошла в районе Сараты Одесской области, недалеко от села Зоря вечером в пятницу, 13 августа. В ДТП попали оперативники уголовного розыска, которые ехали со следственного мероприятия, пишет «Думская» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Служебный автомобиль «Лада» с четырьмя офицерами слетел в кювет и перевернулся. Трое полицейских погибли, а четвертый получил тяжелые травмы. Сообщается, что сейчас выживший офицер находится в реанимации, а его состояние оценивается как тяжелое.

К месту трагедии оперативно прибыли спасатели, полиция и медики. В соцсетях также появилась информация о том, что на место аварии выехало руководство Главного управления Национально полиции Одесской области. Точные причины ДТП пока неизвестны. По факту аварии открыто уголовное производство.

На фото с места трагедии можно заметить, что ДТП произошло недалеко от жилых домов. В результате переворота машина получила серьезные повреждения: ее передняя часть разбита вдребезги. На месте происшествия тут же собрались местные жители.

Другие подробности ДТП выясняются.

Напомним, грузовик с цистерной переехал людей на мопеде в Одессе.

Как сообщала Politeka, мотоциклист с пассажиром слетели с дороги прямо под трамвай.

Также Politeka писала, что в центре Харькова BMW на полном ходу влетела в грузовик.