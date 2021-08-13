Два человека на мопеде угодили под колеса грузовика с цистерной в Одессе
Авария, которая не обошлась без жертв, случилась 13 августа на пересечении улиц Святослава Рихтера и Спартаковской, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Как рассказали в патрульной полиции, во время маневрирования произошло неравноценное столкновение грузовика DAF и мопеда.
Пассажир двухколесного транспорта погиб на месте, а водитель мопеда с травмами доставлен в больницу.
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Очевидцы говорят, что мотоцикл почти полностью оказался под передними колесами грузовика с цистерной. Водителя они вытащили из-под машин и оказали ему первую медицинскую помощь.
Теперь все подробности происшествия должно выяснить следствие.
В этот же день случилась серьезна авария на улице Семена Палия, что на поселке Котовского.
Там водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на двух детей, которые переходили дорогу.
8-летнего мальчика и 14-летнюю девочку увезли в больницу. Они получили травмы.
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