Два человека на мопеде угодили под колеса грузовика с цистерной в Одессе

Авария, которая не обошлась без жертв, случилась 13 августа на пересечении улиц Святослава Рихтера и Спартаковской, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как рассказали в патрульной полиции, во время маневрирования произошло неравноценное столкновение грузовика DAF и мопеда.

Пассажир двухколесного транспорта погиб на месте, а водитель мопеда с травмами доставлен в больницу.

Очевидцы говорят, что мотоцикл почти полностью оказался под передними колесами грузовика с цистерной. Водителя они вытащили из-под машин и оказали ему первую медицинскую помощь.

Теперь все подробности происшествия должно выяснить следствие.

В этот же день случилась серьезна авария на улице Семена Палия, что на поселке Котовского.

Там водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на двух детей, которые переходили дорогу.

8-летнего мальчика и 14-летнюю девочку увезли в больницу. Они получили травмы.

Напомним, что всплыли новые детали "арбузного" ДТП под Одессой: "Хотела подзаработать на учебу"

Еще Politeka писала, что в Одессе маму с ребенком забрала скорая после ДТП, кадры: "Не убедилась в безопасности"

Также Politeka сообщала, что в Одессе авто влетело в остановку с людьми: первые кадры с места масштабной аварии