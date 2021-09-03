Два человека пострадали возле железнодорожного вокзала в Одессе
Авария случилась в ночь на 3 сентября на Привокзальной площади. Первые кадры с места ДТП разместили очевидцы в телеграм-каналы, передает Politeka.net.
Как сообщили в патрульной полиции, автомобиль Hyundai Sonata ехал по улице Среднефонтанской в сторону Привокзальной площади, и не справившись с управлением на большой скорости, врезался в подземный переход.
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В результате аварии пострадали водитель и пассажирка – их увезли в городскую больницу.
В соцсетях очевидцы рассказали, что водитель иностранец потерял много крови, а его спутница украинка - головой пробила лобовое стекло.
«Скальп сняло, а ногу вывернуло в обратную сторону», - говорят свидетели аварии.
На кадрах видно, что иномарка разбита в хлам, от передней части почти ничего не осталось.
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