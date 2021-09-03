Два человека пострадали возле железнодорожного вокзала в Одессе

Авария случилась в ночь на 3 сентября на Привокзальной площади. Первые кадры с места ДТП разместили очевидцы в телеграм-каналы, передает Politeka.net.

Как сообщили в патрульной полиции, автомобиль Hyundai Sonata ехал по улице Среднефонтанской в сторону Привокзальной площади, и не справившись с управлением на большой скорости, врезался в подземный переход.

В результате аварии пострадали водитель и пассажирка – их увезли в городскую больницу.

В соцсетях очевидцы рассказали, что водитель иностранец потерял много крови, а его спутница украинка - головой пробила лобовое стекло.

«Скальп сняло, а ногу вывернуло в обратную сторону», - говорят свидетели аварии.

На кадрах видно, что иномарка разбита в хлам, от передней части почти ничего не осталось.

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