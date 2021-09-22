В Одессе полицейский проехал на красный свет и убил человека
Видео смертельной аварии показали в
По их данным, 25-летний следователь одного из районных отделов полиции Одессы, управляя личным автомобилем Mazda, на перекрестке ул. Семена Палия и ул. Южная дорога в Одессе, проехал на запрещающий (красный) сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем «КИА».
В результате дорожно-транспортного происшествия 66-летний водитель автомобиля «КИА» погиб на месте.
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В ГБР отметили, что полицейскому, причастному к совершению смертельного ДТП, сообщено о подозрении.
Если его вину докажут, то следователю грозит до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять автомобилем до трех лет.
На опубликованных кадрах видно, что полицейский на личном автомобиле на скорости проезжал перекресток на красный сигнал светофора.
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