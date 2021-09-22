За дело взялись в ГБР

В Одессе полицейский проехал на красный свет и убил человека

Видео смертельной аварии показали в ГБР , которые начали расследование этого дела(чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)

По их данным, 25-летний следователь одного из районных отделов полиции Одессы, управляя личным автомобилем Mazda, на перекрестке ул. Семена Палия и ул. Южная дорога в Одессе, проехал на запрещающий (красный) сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем «КИА».

В результате дорожно-транспортного происшествия 66-летний водитель автомобиля «КИА» погиб на месте.

В ГБР отметили, что полицейскому, причастному к совершению смертельного ДТП, сообщено о подозрении.

Если его вину докажут, то следователю грозит до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять автомобилем до трех лет.

На опубликованных кадрах видно, что полицейский на личном автомобиле на скорости проезжал перекресток на красный сигнал светофора.

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