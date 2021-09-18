Нарушение ПДД сотрудником полиции привело к аварии с летальным исходом в Одессе

Смертельное ДТП случилось рано утром в субботу, 18 сентября, на улице Семена Палия. Там столкнулись две иномарки Mazda и KIA, в результате чего погиб 66-летний мужчина. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на полицию области.

Правоохранители говорят, что за рулем автомобиля Mazda был их коллега - 25-летний сотрудник полиции. Он ехал вне службы. Полицейский грубо нарушил правила дорожного движения, проехав на красный сигнал светофора. В результате столкновения удар пришелся в боковую часть автомобиля от чего водитель KIA погиб мгновенно.

В тоже время полицейский получил травму головы и грудной клетки, его увезли по скорой в больницу. Там медики проверяют наличие алкоголя в его крови.

На место ДТП вызвали следственно-оперативную группу.

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14 парень на самокате пересекал проезжую часть по «зебре», когда на него совершил наезд автомобиль SsangYong. Ребенка увещли в больницу.

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