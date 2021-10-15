Экипаж скорой помощи попал в дорожно-транспортное происшествие в Одессе.

Всё случилось рано утром 15 октября, на углу Краснова и Артиллерийской, сообщили в пресс-службе патрульной полиции, передает Politeka.net.

Машина медицинской помощи двигалась по Краснова, автомобиль Toyota - поворачивал с Артиллерийской. Судя по всему, столкновение произошло на высоких скоростях: обе машины получили значительные повреждения, а карету скорой отбросило к ближайшему столбу.

Что послужило причиной аварии еще предстоит выяснить правоохранителям.

На место прибыли медики, которые госпитализировали обоих водителей в больницу.

Ранее мы сообщали, что около трех часов ночи в Беляевке водитель за рулем Nissan ехал по улице Атамана Головатого. Мужчина не справился с управлением и съехал с дороги. Он врезался в бетонный постамент, на котором установлен танк Т-34-85. Водитель погиб до приезда "скорой помощи". Ему был 51 год.

Напомним, что одесские копы влетели в такси на служебном авто: "Гнал больше нормы"

Как сообщала Politeka, в Одессе следователь проехал на красный и лишил жизни человека: появилось видео ДТП

Также Politeka писала, что автохам наехал на школьника на "зебре" и поехал дальше: "Слишком торопился"