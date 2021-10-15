Экипаж скорой помощи попал в дорожно-транспортное происшествие в Одессе.
Всё случилось рано утром 15 октября, на углу Краснова и Артиллерийской, сообщили в пресс-службе патрульной полиции, передает Politeka.net.
Машина медицинской помощи двигалась по Краснова, автомобиль Toyota - поворачивал с Артиллерийской. Судя по всему, столкновение произошло на высоких скоростях: обе машины получили значительные повреждения, а карету скорой отбросило к ближайшему столбу.
Что послужило причиной аварии еще предстоит выяснить правоохранителям.
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На место прибыли медики, которые госпитализировали обоих водителей в больницу.
Ранее мы сообщали, что около трех часов ночи в Беляевке водитель за рулем Nissan ехал по улице Атамана Головатого. Мужчина не справился с управлением и съехал с дороги. Он врезался в бетонный постамент, на котором установлен танк Т-34-85. Водитель погиб до приезда "скорой помощи". Ему был 51 год.
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