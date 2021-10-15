Жителі Одеси стали свідками нового шестиметрового "фонтану".
У п'ятницю, 15 жовтня на розі Дачі Ковалевського та вулиці Магнітогорської прорвало трубу, через що забив Великий "фонтан".
Кадри з місця аварії оприлюднили очевидці в мережі, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
На них видно, як потужний натиск б'є в повітря і заливає проїжджу частину.
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За попередніми даними, висота фонтану сягає шість метрів.
Зараз на місці прориву комунальників поки не видно.
"Новий фонтан відкрився в Одесі. На хвилиночку, на сьогодні один з найвищих у місті", - прокоментували автори телеграм-каналу "Одеса як вона є".
"Скільки грошей пішло?",
"Вартість води потім розкидають на жителів прилеглих будинків", - відреагували жителі Одеси.
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