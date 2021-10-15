Жителі Одеси стали свідками нового шестиметрового "фонтану".

У п'ятницю, 15 жовтня на розі Дачі Ковалевського та вулиці Магнітогорської прорвало трубу, через що забив Великий "фонтан".

Кадри з місця аварії оприлюднили очевидці в мережі, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

На них видно, як потужний натиск б'є в повітря і заливає проїжджу частину.

За попередніми даними, висота фонтану сягає шість метрів.

Зараз на місці прориву комунальників поки не видно.

"Новий фонтан відкрився в Одесі. На хвилиночку, на сьогодні один з найвищих у місті", - прокоментували автори телеграм-каналу "Одеса як вона є".

"Скільки грошей пішло?",

"Вартість води потім розкидають на жителів прилеглих будинків", - відреагували жителі Одеси.

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