Помимо дождя один из домов в Одессе начало заливать мощной струей воды
В четверг, 20 мая во дворе жилого дома по улице Мечникова прорвало трубу из-за чего из забил большой "фонтан".
Кадры с места аварии обнародовали очевидцы в сети, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
На них видно, как мощный напор бьет прямиком в стену старого дома.
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В тоже время пресс-секретарь "Инфоксводоканала" сообщил, что труба расположена в дворовой территории и скорее всего не имеет отношения к ним. Однако, на место все равно направят сотрудников для проверки. Предположительно произошел прорыв теплотрассы, пишут
В теплоснабжении ситуацию пока не комментировали.
Отметим, что сегодня в Одессе целый день льет дождь.
Более того, во второй половине дня синоптики говорят, что он перейдет в ливень. Также они прогнозируют шквальный ветер с порывами 10-15 метров в секунду и похолодание. Всему виной - новый циклон, который передвигается со стороны Балкан.
Температура воздуха составит от 15 до 18 градусов выше нуля, к вечеру опуститься до +12 градусов.
Температура морской воды составит +13+14 градусов.
Напомним, что после дождя в Одессе повылазили змеи, кадры: "много возле моря и в центре города"
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Также Politeka сообщала, что циклон с новой силой ударит по Одессе: "на протяжении всего дня..."