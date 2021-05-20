Очевидцы сняли всё на видео

Помимо дождя один из домов в Одессе начало заливать мощной струей воды

В четверг, 20 мая во дворе жилого дома по улице Мечникова прорвало трубу из-за чего из забил большой "фонтан".

Кадры с места аварии обнародовали очевидцы в сети, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На них видно, как мощный напор бьет прямиком в стену старого дома.

В тоже время пресс-секретарь "Инфоксводоканала" сообщил, что труба расположена в дворовой территории и скорее всего не имеет отношения к ним. Однако, на место все равно направят сотрудников для проверки. Предположительно произошел прорыв теплотрассы, пишут СМИ .

В теплоснабжении ситуацию пока не комментировали.

Отметим, что сегодня в Одессе целый день льет дождь.

Более того, во второй половине дня синоптики говорят, что он перейдет в ливень. Также они прогнозируют шквальный ветер с порывами 10-15 метров в секунду и похолодание. Всему виной - новый циклон, который передвигается со стороны Балкан.

Температура воздуха составит от 15 до 18 градусов выше нуля, к вечеру опуститься до +12 градусов.

Температура морской воды составит +13+14 градусов.

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