Жители Одессы стали свидетелями нового шестиметрового "фонтана".

В пятницу, 15 октября на углу Дачи Ковалевского и улицы Магнитогорской прорвало трубуиз-за чего забил большой "фонтан".

Кадры с места аварии обнародовали очевидцы в сети, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На них видно, как мощный напор бьет в воздух и заливает проезжую часть.

По предварительным данным, высота фонтана достигает шесть метров.

Сейчас на месте прорыва коммунальщиков пока не видно.

«Новый фонтан открылся в Одессе. На минуточку, на сегодня один из самых высоких в городе», - прокомментировали авторы телеграм-канала "Одесса как она есть".

"Сколько денег ушло?",

"Стоимость воды потом раскидают на жителей близлежащих домов", - отреагировали жители Одессы.

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