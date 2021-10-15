Батьків одеських школярів обурив перехід на дистанційну форму навчання.

Раніше глава Департаменту освіти і науки Олена Буйневич повідомила, що в Одесу повертається дистанціонка на тиждень, а після цього учні підуть на осінні канікули.

В Україні почали реагувати на складну ситуацію із захворюваністю коронавірусною інфекцією. З цієї причини вводяться різні обмеження. Це торкнулося і системи освіти, пише Politeka.net.

Новина про перехід на домашнє навчання викликала бурхливе обговорення серед батьків. Під постом Олена Буйневич виявилося дуже мало тих, хто був би задоволений такими заходами.

"Олена Буйневич, скільки можна слухати ці байки? Зізнайтеся в тому, що наша незалежна держава не може знайти грошей на опалення! А Корона / карантини і т. п. на сьогодні їм дуже рятує ситуацію!",

"А з якою метою вимагали вакцинації всім вчителям?? Адже говорили,що при наявності 80% щеплених будемо вчитися до Червоної зони, в червоній зоні 100% щеплених. У багатьох школах досягли 100%. Тоді чому закриваються всі школи?",

"Повний безпредел, хочуть щоб діти отупіли зовсім",

"Ви звичайно Вибачте, але це вже просто знущання над дітьми і батьками!!! Скільки можна з дітей робити не освічених?! Вони в школі нічого толком не встигають і не розуміють ,а вдома взагалі нічого не хочуть робити! І чому я повинна покласти зуби на полицю і сидіти з дитиною вдома ?! Для чого все робили вакцинації ?! Ви обіцяли, що початкові класи чіпати не будите ! Чому не виконуєте свої обіцянки",

"Поверніть дітей в школу, хоч початкову!!",- пишуть в мережі.

Серед безлічі негативних коментарів були і такі, хто підтримав дистанціонку в школах.

"Шановні батьки, якби ви не приводили своїх сопливих, кашляють дітей в школи на перетримку, може ситуація, склалася б по іншому!!!",- пишуть батьки.

Нагадаємо, що карантинні бунти прокотилися з новою силою по Одещині, кадри

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