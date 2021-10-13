На в'їздах до Одеси поліція почала встановлювати блокпости, щоб перевіряти ковід-сертифікати.

Перші блокпости з'явилися в районі "Центролита"і " Дачне". Про це повідомляє телеграм-канал «Інсайдер UA" у середу, 13 жовтня.

Влада вирішила посилити контроль за дотриманням нових правил. На вокзалах і автобусних станціях чергуватимуть мобільні групи. У разі відсутності сертифіката або відомостей про перенесення хвороби пасажиром, перевізник заплатить штраф 17 000 гривень, а людина може понести кримінальну відповідальність.

Для міжрегіональних пасажирських перевезень в" червоній зоні " МОЗ зобов'язало мати сертифікат з 2 дозами вакцинації або ПЛР тест. Також враховується і документ, що засвідчує, що людина перехворіла COVID-19.

Перевірки почнуться з 21 жовтня.

Весь процес правоохоронці фіксуватимуть на відео, щоб при необхідності пред'явити його в суді.

Раніше ми повідомляли, що Одеська область опинилася серед лідерів по зараженню і смертності від COVID-19.

Станом на 13 жовтня, в Одеській області зафіксовано ще 1 525 випадків коронавірусної інфекції. За весь період пандемії коронавірусом захворіли 165 584 жителів Одещини. Летальний випадків 38 за минулу добу.

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