На въездах в Одессу полиция начала устанавливать блокпосты, чтобы проверять ковид-сертификаты.

Первые блокпосты появились в районе "Центролита" и "Дачное". Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайдер UA" в среду, 13 октября.

Власти решили усилить контроль за соблюдением новых правил. На вокзалах и автобусных станциях будут дежурить мобильные группы. В случае отсутствия сертификата или сведений о переносе болезни пассажиром, перевозчик заплатит штраф 17 000 гривен, а человек может понести уголовную ответственность.

Для межрегиональных пассажирских перевозок в "красной зоне" Минздрав обязал иметь сертификат с 2 дозами вакцинации или ПЦР тест. Также учитывается и документ, удостоверяющий, что человек переболел COVID-19.

Проверки начнутся с 21 октября.

Весь процесс правоохранители будут фиксировать на видео, чтобы при необходимости предъявить его в суде.

Ранее мы сообщали, что Одесская область оказалась среди лидеров по заражению и смертности от COVID-19.

По состоянию на 13 октября, в Одесской области зафиксировано еще 1 525 случаев коронавирусной инфекции. За весь период пандемии коронавирусом заболели 165 584 жителей Одесчины. Летальный случаев 38 за минувшие сутки.

Напомним, что одесситов не выпустят из региона, установлены жесткие ограничения: "Это вынужденный шаг"

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