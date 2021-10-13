В Одесі мешканців багатоповерхового будинку сполошила страшна подія через що їх терміново евакуювали на вулицю.
Це сталося в ЖК "7 небо" пізно ввечері,
Дівчина перерізала собі вени, горло і вистрибнула з вікна.
Перед стрибком вона залишила в квартирі включеним газ, через що довелося евакуювати весь будинок.
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Сусіди стверджують, що у дівчини були проблеми з психікою, і вона навіть проходила лікування в лікарні. Про самогубство вона говорила давно.
Раніше ми повідомляли, що в житловому будинку в Одеській області вибухнув газ і розніс квартиру.
Як розповіли рятувальники, о 2:23 годині пролунав вибух внаслідок спалаху газу. На щастя, вибух не спричинив надалі пожежу, проте зруйнував міжкімнатні перегородки в квартирі, пошкодив міжквартирну стіну, двері та вікна. Мешканці отримали опіки, їх забрали до лікарні.
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