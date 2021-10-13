В Одессе жильцов многоэтажного дома всполошило страшное происшествие из-за чего их срочно эвакуировали на улицу.
Это произошло в ЖК "7 небо" поздно вечером,
Девушка перерезала себе вены, горло и выпрыгнула из окна.
Перед прыжком она оставила в квартире включенным газ, из-за чего пришлось эвакуировать весь дом.
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Соседи утверждают, что у девушки были проблемы с психикой, и она даже проходила лечение в больнице. О самоубийстве она говорила давно.
Ранее мы сообщали, что в жилом доме в Одесской области взорвался газ и разнес квартиру.
Как рассказали спасатели, в 2:23 часов раздался взрыв в результате вспышки газа. К счастью, взрыв не повлек в дальнейшем пожар, однако разрушил межкомнатные перегородки в квартире, повредил межквартирную стену, двери и окна. Жильцы получили ожоги, их забрали в больницу.
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