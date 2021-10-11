В Одесской области заживо сгорел бывший полицейский, а ныне глава службы безопасности одной из фирм.

Подробности жуткой трагедии сообщает местный сайт Думская , в понедельник, 11 октября.

Накануне стало известно, что в селе Косы в Подольском районе во время пожара в легковые автомобили скончался местный житель.

Личность погибшего удалось идентифицировать за короткое время. Как оказалось, за рулем Mitsubishi L200 находился один из работников ООО "Косівське".

Раньше 59-летний Александр П. работал в правоохранительных органах, в нынешнее время занимал должность главы службы безопасности в аграрной компании.

По данным издания, именно этой фирме и принадлежит автомобиль, в котором сгорел сотрудник.

Сейчас правоохранители занимаются выяснением причин гибели начальника охраны аграрной компании.

Не так давно мы сообщали, что в Одесской области во время страшного пожара в частном доме погибла женщина. Примечательно, что возгорание никто не тушил, огонь самоликвидировался.

ЧП случилось в селе Долинское Подольского района.

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