В Одесской области заживо сгорел бывший полицейский, а ныне глава службы безопасности одной из фирм.
Подробности жуткой трагедии сообщает местный сайт
Накануне стало известно, что в селе Косы в Подольском районе во время пожара в легковые автомобили скончался местный житель.
Личность погибшего удалось идентифицировать за короткое время. Как оказалось, за рулем Mitsubishi L200 находился один из работников ООО "Косівське".
Раньше 59-летний Александр П. работал в правоохранительных органах, в нынешнее время занимал должность главы службы безопасности в аграрной компании.
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По данным издания, именно этой фирме и принадлежит автомобиль, в котором сгорел сотрудник.
Сейчас правоохранители занимаются выяснением причин гибели начальника охраны аграрной компании.
Не так давно мы сообщали, что в Одесской области во время страшного пожара в частном доме погибла женщина. Примечательно, что возгорание никто не тушил, огонь самоликвидировался.
ЧП случилось в селе Долинское Подольского района.
Напомним, про трагедию в Затоке: обнаружено тело 19-летнего парня,
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