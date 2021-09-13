Личность его не установлена

В Одессе обнаружили полу разложенный труп неизвестного мужчины, а при нем записку

О жуткой находке сообщает издание « Думская », в понедельник, 13 сентября.

По данным источников в полиции, тело принадлежало мужчине средних лет, сообщает «Думская«. Его нашли вчера

В Одессе на территории Школьного аэродрома рядом с АЗС «Sunoil» на улице Инглези было найдено тело мужчины средних лет.

Согласно приметам, рост погибшего 170-175 см, телосложение среднее, был одет в серые джинсы, синюю куртку, черные кроссовки «Найк» с белой полосой.

Пока правоохранители пока не установили личность мужчины и то, при какие обстоятельствах он погиб.

Местные Telegram-каналы опубликовали фото найденных останков, а также сообщили, что при мужчине была записка.

Вероятнее всего, это объяснительная записка от родителей в школу.

«Мой сын, Гончар Ярослав, отсутствовал в школе по причине того, что у него были сопли и кашель. Возможность взять справку будет через неделю», — гласит подпись.

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