В Одессе обнаружили полу разложенный труп неизвестного мужчины, а при нем записку
О жуткой находке сообщает издание «
По данным источников в полиции, тело принадлежало мужчине средних лет, сообщает «Думская«. Его нашли вчера
В Одессе на территории Школьного аэродрома рядом с АЗС «Sunoil» на улице Инглези было найдено тело мужчины средних лет.
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Согласно приметам, рост погибшего 170-175 см, телосложение среднее, был одет в серые джинсы, синюю куртку, черные кроссовки «Найк» с белой полосой.
Пока правоохранители пока не установили личность мужчины и то, при какие обстоятельствах он погиб.
Местные
Вероятнее всего, это объяснительная записка от родителей в школу.
«Мой сын, Гончар Ярослав, отсутствовал в школе по причине того, что у него были сопли и кашель. Возможность взять справку будет через неделю», — гласит подпись.
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