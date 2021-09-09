В сеть попало неадекватное поведение пассажира в одесской электрички

Об этом сообщает телеграм-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, скролльте страницу до конца)

Так, во время поездки в электричке Вапнярка-Одесса пьяный мужчина устроил настоящий концерт.

Он начал кричать и приставать к попутчикам, потом достал непонятное удостоверением и стал говорить, что он из полиции.

Уставшие от крика неадеквата пассажиры попросили его не шуметь, однако мужчина на это не реагировал.

Пользователи сети по-разному отреагировали на поведение мужчины, одни с юмором, другие с агрессией.

"Городской сумасшедший",

"Это родной брат Авакова",

"Никто не начистил ему рожу?",

"Если в электричке бить таких идиотов, то кулаки сотрутся. Люди не реагируют, так как до конца поездки таких ещё как минимум 5-7 экземпляров будет.

И они их видят каждый день, сначала утром, потом вечером.

Это как театральная драма каждый день", - пишут в сети.

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