В сеть попало неадекватное поведение пассажира в одесской электрички
Об этом сообщает телеграм-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, скролльте страницу до конца)
Так, во время поездки в электричке Вапнярка-Одесса пьяный мужчина устроил настоящий концерт.
Он начал кричать и приставать к попутчикам, потом достал непонятное удостоверением и стал говорить, что он из полиции.
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Уставшие от крика неадеквата пассажиры попросили его не шуметь, однако мужчина на это не реагировал.
Пользователи сети по-разному отреагировали на поведение мужчины, одни с юмором, другие с агрессией.
"Городской сумасшедший",
"Это родной брат Авакова",
"Никто не начистил ему рожу?",
"Если в электричке бить таких идиотов, то кулаки сотрутся. Люди не реагируют, так как до конца поездки таких ещё как минимум 5-7 экземпляров будет.
И они их видят каждый день, сначала утром, потом вечером.
Это как театральная драма каждый день", - пишут в сети.
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