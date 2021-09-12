В туалете отдела полиции в Одесской области скончался мужчина

Трагический инцидент произошел 11 сентября около трех часов дня в полицейском отделе города Черноморска, сообщила пресс-служба ГУНП в Одесской области.

В полиции заверили что на трупе следов насильственной смерти не надено.

39-летний местный житель, который обратился к правоохранителям из-за кражи у него кошелька. Мужчина попросился в уборную, где через несколько минут его тело без признаков жизни обнаружили полицейские. На место сразу же вызвали медиков, которые констатировали смерть мужчины.

Отметим, по данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть». Для установления причины смерти тело умершего направлено на экспертизу.

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Авария случилась на прошлой неделе на пересечении улиц Мясоедовской и Болгарской.

«Таксист ехал по Болгарской и не уступил дорогу, но полицейский Дастер тоже гнал больше нормы», - рассказали очевидцы.

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