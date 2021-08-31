В Одессе агрессивный мужчина похитил скамейку и бросался на прохожих

Он буянил 30 августа на Трассе Здоровья возле заведения "Два льва", передает со ссылкой на информацию Департамента муниципальной безопасности.

Во время патрулирования по Трассе охранники Муниципальной стражи заметили мужчину, который нес лавочку. Он начал бросаться на прохожих и охранников. Его успокоили собственными силами.

После того как прибыла полиция, явилась владелица заведения "Два льва", которой принадлежала скамейка. Заявление писать отказалась. После разъяснительной беседы с охранниками стражи, нарушитель проявил осведомленность, отнес скамью на место и вместе с полицией пошел к райотделу.

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