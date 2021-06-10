В Одессе дети напились алкоголя прямо на кладбище, сидя на надгробной плите
Свою попойку малолетние сами снимали на телефон, а потом выложили в социальных сетях, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Как сообщает Telegram-канале "Х. Одесса", видео сделано на Слободском кладбище.
На кадрах видно, как девочка сидит с бутылкой слабоалкогольного напитка на надгробной плите, а потом разливает его прямо на могилу.
Дочь Лорак растет копией ее бывшего мужа Мурата, как она выглядит сейчас: "Все таки быстро летит время"
Экс-бойфренд Мишель Андраде Ломакин сделал печальное признание: "Очень долго пытался..."
Мощный взрыв на газопроводе в Украине: первые кадры с места
Дженнифер Лопес раскрепостилась перед камерой в одной маленькой маечке, декольте напоказ: фото
Аллу Пугачеву, которую все боятся, довели до слез на публике: "Негодяй"
Ее друг снимал все это на телефон.
Школьники нецензурно выражаются и смеются. Видно что они пьяны.
На данный момент ни реакции от родителей, ни извинений от подростков не поступало.
До этого мы сообщали, в Одессе на поселке Котовского молодой парень заманил соседскую девочку в гараж и вытворял с ней жуткие вещи.
19-летнего педофила задержали на улице Жолио-Кюри.
К правоохранителям обратилась одесситка и рассказала, что сосед позвал в гараж ее 8-летнюю дочь, где снял трусики с ребенка и совершал действия сексуального характера.
Полицейские задержали подозреваемого и доставили в райотдел.
Напомним, что застреленное тело офицера найдено на рабочем месте в Одессе: первые детали трагедии
А еще Politeka писала, что водителя мэра нашли в петле, оставил прощальную записку: "Так будет лучше"
Также Politeka сообщала, что в центре Одессы оборвалась жизнь молодого мужчины, оставил послание: "Всё пошло по плану"