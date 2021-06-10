Сами снимали всё на телефон

В Одессе дети напились алкоголя прямо на кладбище, сидя на надгробной плите

Свою попойку малолетние сами снимали на телефон, а потом выложили в социальных сетях, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как сообщает Telegram-канале "Х. Одесса", видео сделано на Слободском кладбище.

На кадрах видно, как девочка сидит с бутылкой слабоалкогольного напитка на надгробной плите, а потом разливает его прямо на могилу.

Ее друг снимал все это на телефон.

Школьники нецензурно выражаются и смеются. Видно что они пьяны.

На данный момент ни реакции от родителей, ни извинений от подростков не поступало.

До этого мы сообщали, в Одессе на поселке Котовского молодой парень заманил соседскую девочку в гараж и вытворял с ней жуткие вещи.

19-летнего педофила задержали на улице Жолио-Кюри.

К правоохранителям обратилась одесситка и рассказала, что сосед позвал в гараж ее 8-летнюю дочь, где снял трусики с ребенка и совершал действия сексуального характера.

Полицейские задержали подозреваемого и доставили в райотдел.

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