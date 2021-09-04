В курортном поселке Затока Одесской области пропали сотрудники гостиницы
Мужчина и женщина покинули территорию отеля, расположенного на улице Лазурной днем, 2 сентября и не вернулись.
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В тоже время поиски 41-летней женщины продолжаются.
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В издании отмечают, что на рабочем месте остались все личные вещи и документы пропавших.
Ранее мы сообщали, что на территории Хаджибейского лимана в Одесской области рыбак поймал очень большую рыбу, она потащила его за собой, и он утонул.
Трагедия произошла утром 1 сентября. В Госслужбу сообщили, что мужчина утонул возле объездной дороги в Хаджибейском лимане. Прибывшие на место происшествия спасатели узнали у свидетелей, что мужчина удил рыбу.
Слишком большая рыба зацепилась за рыболовецкий крючок, она потащила мужчину на дно. Он не сумел сохранить равновесие, упал и утонул. Спасатели обследовали прилегающую территорию.
Напомним, что на пляже в Одесской области утонул человек: "Не успели спасти".
Еще Politeka писала, что трагедия случилась с мужчиной на пляже в Одессе, видео: "Отдыхающим было безразлично".
Также Politeka сообщала, 13-летняя девочка погибла, спасая жизнь подруги: "Исчезла в воде"