В курортном поселке Затока Одесской области пропали сотрудники гостиницы

Мужчина и женщина покинули территорию отеля, расположенного на улице Лазурной днем, 2 сентября и не вернулись.

Как пишет Думская , тело 19-летнего работника гостиницы уже нашли в Черном море на расстоянии примерно 30 метров от берега.

В тоже время поиски 41-летней женщины продолжаются.

В издании отмечают, что на рабочем месте остались все личные вещи и документы пропавших.

Ранее мы сообщали, что на территории Хаджибейского лимана в Одесской области рыбак поймал очень большую рыбу, она потащила его за собой, и он утонул.

Трагедия произошла утром 1 сентября. В Госслужбу сообщили, что мужчина утонул возле объездной дороги в Хаджибейском лимане. Прибывшие на место происшествия спасатели узнали у свидетелей, что мужчина удил рыбу.

Слишком большая рыба зацепилась за рыболовецкий крючок, она потащила мужчину на дно. Он не сумел сохранить равновесие, упал и утонул. Спасатели обследовали прилегающую территорию.

Напомним, что на пляже в Одесской области утонул человек: "Не успели спасти".

Еще Politeka писала, что трагедия случилась с мужчиной на пляже в Одессе, видео: "Отдыхающим было безразлично".

Также Politeka сообщала, 13-летняя девочка погибла, спасая жизнь подруги: "Исчезла в воде"