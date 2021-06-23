На пляже в Одесской области утонул человек
Трагедия произошла в селе Курортное, что в Белгород-Днестровском районе.
Во время купания отдыхающий начал звать на помощь.
Когда люди бросились в воду, чтобы спасти мужчину - было уже поздно. На берег человека вытащили уже без признаков жизни.
Медики констатировали смерть 35-летнего мужчины.
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Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.
Между парнями, которые только познакомились, возник конфликт.
После ссоры молодой человек из Луганской области, побежал домой за ножом из-за ударил 17-летнего.
Пострадавший успел позвать на помощь - его госпитализировали.
Подозреваемого задержали той же ночью.
К слову, полиция бросилась на поиски детей в Одесской области: поступило 29 заявлений.
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