На пляже в Одесской области утонул человек

Трагедия произошла в селе Курортное, что в Белгород-Днестровском районе.

Во время купания отдыхающий начал звать на помощь.

Когда люди бросились в воду, чтобы спасти мужчину - было уже поздно. На берег человека вытащили уже без признаков жизни.

Медики констатировали смерть 35-летнего мужчины.

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скорая помощь, врачи

А еще мы писали, что в Одессе луганчанин едва не зарезал подростка

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Между парнями, которые только познакомились, возник конфликт.

После ссоры молодой человек из Луганской области, побежал домой за ножом из-за ударил 17-летнего.

Пострадавший успел позвать на помощь - его госпитализировали.

Подозреваемого задержали той же ночью.

полиция, полиция Украины

К слову, полиция бросилась на поиски детей в Одесской области: поступило 29 заявлений.

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