В Одессе полыхал жилой одноэтажный дом, на момент ЧП хозяина не было дома

Происшествие случилось поздно вечером 11 октября в 1-ом Химическом переулке. Кадры пожара удалось заснять очевидцам, сообщает телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net.

Спасатели прибыли на вызов, когда большая часть дома была в огне.

Пламя долгое время не удавалось ликвидировать.

По предварительной информации, пожар произошел по причине короткого замыкания электропроводки. На месте происшествия работали следователи оперативного отдела полиции, аварийная служба «Одессагаз», а также бригада скорой помощи.

О пострадавших нет никакой информации. Единственное, что известно, в момент пожара хозяина не было дома.

Не так давно мы сообщали, что в Одесской области во время страшного пожара в частном доме погибла женщина. Примечательно, что возгорание никто не тушил, огонь самоликвидировался.

Напомним, обгоревшее тело начальника службы безопасности найдено в авто: кадры трагедии

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