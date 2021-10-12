В Одессе полыхал жилой одноэтажный дом, на момент ЧП хозяина не было дома
Происшествие случилось поздно вечером 11 октября в 1-ом Химическом переулке. Кадры пожара удалось заснять очевидцам,
Спасатели прибыли на вызов, когда большая часть дома была в огне.
Пламя долгое время не удавалось ликвидировать.
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По предварительной информации, пожар произошел по причине короткого замыкания электропроводки. На месте происшествия работали следователи оперативного отдела полиции, аварийная служба «Одессагаз», а также бригада скорой помощи.
О пострадавших нет никакой информации. Единственное, что известно, в момент пожара хозяина не было дома.
Не так давно мы сообщали, что в Одесской области во время страшного пожара в частном доме погибла женщина. Примечательно, что возгорание никто не тушил, огонь самоликвидировался.
Напомним, обгоревшее тело начальника службы безопасности найдено в авто: кадры трагедии
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