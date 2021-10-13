В Одессе на восьмом этаже студенческого общежития вспыхнул пожар.

Как передает Politeka.netоб этом в Фейсбуке сообщает Главное управление ДСНС Украины в Одесской области.

ЧП произошло в ночь на 13 октября в одной из комнат общежития Политехнического университета на улице Маршала Говорова.

В одной из комнат на 8 этаже загорелись матрас и постельные принадлежности, однако в момент возгорания никого в помещении не было.

Студенты, проживающие в соседней комнате, не растерялись и потушили огонь самостоятельно, используя огнетушитель.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Спасатели отметили, благодаря наличию огнетушителей и умению студентов ими пользоваться, удалось ликвидировать пожар на начальной стадии и избежать большого ущерба.

В то же время, сотрудники ГСЧС посоветовали студентам и администрации общежития внимательнее следить за состоянием своих помещений и не создавать предпосылок для возникновения пожаров, — заявили спасатели.

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