В Одессе на восьмом этаже студенческого общежития вспыхнул пожар.
Как передает Politeka.netоб этом в
ЧП произошло в ночь на 13 октября в одной из комнат общежития Политехнического университета на улице Маршала Говорова.
В одной из комнат на 8 этаже загорелись матрас и постельные принадлежности, однако в момент возгорания никого в помещении не было.
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Студенты, проживающие в соседней комнате, не растерялись и потушили огонь самостоятельно, используя огнетушитель.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Спасатели отметили, благодаря наличию огнетушителей и умению студентов ими пользоваться, удалось ликвидировать пожар на начальной стадии и избежать большого ущерба.
В то же время, сотрудники ГСЧС посоветовали студентам и администрации общежития внимательнее следить за состоянием своих помещений и не создавать предпосылок для возникновения пожаров, — заявили спасатели.
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