Вибухнувший газ розніс квартиру в Одеській області і відправив до лікарні з опіками її мешканців.

Надзвичайна подія трапилася в ніч на 13 жовтня селі Велика Михайлівка на першому поверсі двоповерхового житлового будинку на вулиці Молодіжна, пише Politeka.net.

За даними регіонального ДСНС, о 2: 23 годині пролунав вибух внаслідок спалаху газу. На щастя, вибух не спричинив надалі пожежу, проте зруйнував міжкімнатні перегородки в квартирі, пошкодив міжквартирну стіну, двері та вікна. Несучі конструкції будівлі не зруйновані.

Рятувальники вважають, що загоряння газу сталося через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації газового обладнання.

В результаті НП, термічні опіки отримала господиня квартири і її співмешканець. Постраждалих забрали по швидкій до місцевої лікарні.

Медики оцінюють їх стан як середньої тяжкості.

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