Вибухнувший газ розніс квартиру в Одеській області і відправив до лікарні з опіками її мешканців.
Надзвичайна подія трапилася в ніч на 13 жовтня селі Велика Михайлівка на першому поверсі двоповерхового житлового будинку на вулиці Молодіжна, пише Politeka.net.
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Рятувальники вважають, що загоряння газу сталося через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації газового обладнання.
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В результаті НП, термічні опіки отримала господиня квартири і її співмешканець. Постраждалих забрали по швидкій до місцевої лікарні.
Медики оцінюють їх стан як середньої тяжкості.
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