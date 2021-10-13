Взорвавшийся газ разнес квартиру в Одесской области и отправил в больницу с ожогами ее жильцов.
Чрезвычайное происшествие случилось в ночь на 13 октября селе Большая Михайловка на первом этаже двухэтажного жилого дома на улице Молодежная, пишет Politeka.net.
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Спасатели считают, что возгорания газа произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.
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В результате ЧП, термические ожоги получила хозяйка квартиры и ее сожитель. Пострадавших забрали по скорой в местную больницу.
Медики оценивают их состоянии как средней тяжести.
Напомним, обгоревшее тело начальника службы безопасности найдено в авто: кадры трагедии
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