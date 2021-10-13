Взорвавшийся газ разнес квартиру в Одесской области и отправил в больницу с ожогами ее жильцов.

Чрезвычайное происшествие случилось в ночь на 13 октября селе Большая Михайловка на первом этаже двухэтажного жилого дома на улице Молодежная, пишет Politeka.net.

По данным регионального ГСЧС, в 2:23 часов раздался взрыв в результате вспышки газа. К счастью, взрыв не повлек в дальнейшем пожар, однако разрушил межкомнатные перегородки в квартире, повредил межквартирную стену, двери и окна. Несущие конструкции здания не разрушены.

Спасатели считают, что возгорания газа произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.

В результате ЧП, термические ожоги получила хозяйка квартиры и ее сожитель. Пострадавших забрали по скорой в местную больницу.

Медики оценивают их состоянии как средней тяжести.

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