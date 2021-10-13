В Одесі люди продовжують гинути на залізничних коліях.

Про новий трагічний інцидент розповіли в поліції, пише Politeka.net.

Напередодні ввечері на станції Одеса-Сортувальна, що в районі Лузанівки, чоловік переходив рейки в невстановленому для цього місці.

Машиніст здійснив екстрене гальмування, але уникнути наїзду поїзда не зміг. Потерпілий загинув від травм ще до приїзду медиків швидкої допомоги. Його особа вже встановлена, це місцевий житель, йому було 67 років.

Зараз встановлюються повні обставини події.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 з позначкою «нещасний випадок».

Раніше ми повідомляли, молодий хлопець потрапив під електричку. Він був у нашниках, коли переходив шляхи по пішохідному переходу і не почув наближення складу. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. Також ми писали, що 5 жовтня пасажирський потяг Ужгород - Одеса наїхав на чоловіка, який сидів на залізничних коліях. Він загинув.

Нагадаємо, що поїзд зніс жінку під Одесою, кадри НП: "люди йдуть пішки"

Ще Politeka писала, що в Одесі на ж/д станції сталася трагедія, є жертва: "ігнорував всі сигнали"

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