Под Одессой электричка переехала женщину
Фатальный инцидент случился сегодня около 07:00 между станциями Усатово и Дачная. Об этом информирует пресс-служба местной полиции, передает Politeka.net (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)
От полученных травм пострадавшая скончалась мгновенно.
По предварительной информации, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она шла по рельсам, на звуковые сигналы не реагировала. Машинист попытался экстренно затормозить, но наезда избежать не удалось.
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В полиции расследуют этот случай как самоубийство.
«Решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство», - говорится в сообщении.
В телеграм-канале «Одесса как она есть» рассказали, что полицию ждали больше часа. В результате пассажирам электрички пришлось добираться пешком.
«Электричка Вапнярка-Одесса сбила человека. Уже час стоит на путях. Полиции нет, на месте парамедик. Людей только сейчас выпустили, идут пешком», - отмечается в публикации.
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