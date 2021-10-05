В Одессе мужчина проигнорировал сигнал поезда и погиб под его колесами
О трагедии на станции Одесса-Поездная сообщает «
Во вторник, 5 октября, пассажирский поезд Ужгород - Одесса наехал на мужчину, который сидел на железнодорожных путях.
Пострадавший получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте.
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Очевидцы утверждают, мужчина был пьян и сидел на рельсах, не реагируя на происходящее вокруг.
Машинист подавал ему сигнал, а затем применил экстренное торможение, однако избежать наезда не получилось.
Правоохранители пока не комментировали ДТП, подтверждение информации из официальных источников нет.
В Одессе и области почти каждую неделю случаются трагические инциденты на железной дороге.
Ранее мы сообщали, молодой парень попал под электричку. Он был в нашниках, когда переходил пути по пешеходному переходу и не услышал приближение состава. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
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