В Одессе мужчина проигнорировал сигнал поезда и погиб под его колесами

О трагедии на станции Одесса-Поездная сообщает « Думская ».

Во вторник, 5 октября, пассажирский поезд Ужгород - Одесса наехал на мужчину, который сидел на железнодорожных путях.

Пострадавший получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте.

Очевидцы утверждают, мужчина был пьян и сидел на рельсах, не реагируя на происходящее вокруг.

Машинист подавал ему сигнал, а затем применил экстренное торможение, однако избежать наезда не получилось.

Правоохранители пока не комментировали ДТП, подтверждение информации из официальных источников нет.

В Одессе и области почти каждую неделю случаются трагические инциденты на железной дороге.

Ранее мы сообщали, молодой парень попал под электричку. Он был в нашниках, когда переходил пути по пешеходному переходу и не услышал приближение состава. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

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