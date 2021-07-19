Водитель на Жигулях выехал под пассажирский поезд Харьков-Одесса, наезда избежать не удалось
Происшествие случилось около 05:45 утра в селе Богдановка Кировоградской области. Об этом
Как стало известно, водитель ВАЗ-2101, проигнорировал сигналы о запрете движения и выехал на железно-дорожные пути. В этот момент по рельсам двигался пассажирский поезд сообщением Харьков-Одесса.
Машинист применил экстренное торможение, но при скорости 90 км/ч наезд предупредить не удалось. В результате столкновения повреждена часть кузова автомобиля. Человеческих жерт и пострадавших нет.
Единственного сына Софии Ротару потрясла невосполнимая потеря: "Светлая память..."
Победитель "Голосу країни" Лазановский укатил из Украины, удивив заявлением: "Меня не ищите"
Жена "Холостяка" Добрынина призналась, что медработники сказали о ее ребенке: "Удивлялись, как много он..."
Экс-участница "Голосу країни" Рак 19 часов рожала дома: "Со мной случилось то, чего я так сильно боялась"
Стихия забрала жизнь украинского врача: за 20 лет успел спасти сотни детей
Отмечается, что горе-водитель скрылся с места происшествия. Из-за него два пассажирских поезда прибыли на станцию назначения с задержкой в среднем на 40 минут.
Напомним, что в Одессе автокран пробил стрелой маршрутку, забитую пассажирами: кадры аварии
Еще Politeka писала, что жизнь полицейского оборвалась на одесской трассе, детали трагедии: "Остановил грузовик"
Также Politeka сообщала, что авто повисло на заборе: видео разрушительной аварии под Одессой, выжили не все