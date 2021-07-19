Водитель на Жигулях выехал под пассажирский поезд Харьков-Одесса, наезда избежать не удалось

Происшествие случилось около 05:45 утра в селе Богдановка Кировоградской области. Об этом сообщают в пресс-службе Одесской железной дороги.

Как стало известно, водитель ВАЗ-2101, проигнорировал сигналы о запрете движения и выехал на железно-дорожные пути. В этот момент по рельсам двигался пассажирский поезд сообщением Харьков-Одесса.

Машинист применил экстренное торможение, но при скорости 90 км/ч наезд предупредить не удалось. В результате столкновения повреждена часть кузова автомобиля. Человеческих жерт и пострадавших нет.

Отмечается, что горе-водитель скрылся с места происшествия. Из-за него два пассажирских поезда прибыли на станцию назначения с задержкой в среднем на 40 минут.

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