Под Одессой случилась авария с погибшими и пострадавшими

Серьезное ДТП зафиксировали в селе Великий Дальник, котрое находится вблизи Одессы.

Там автомобиль на огромной скорости снес столб и повис на заборе частного дома. Видео последствий обнародовали в телеграм-канале «Х. Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Как сообщили в полиции, за рулем автомобиля Volkswagen Passat находился 22-летний водитель.

Парень не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся со столбом, в результате чего автомобиль отбросило на бетонную ограду частного дома.

Пассажир авто погиб на месте, а водителя в крайне тяжелом состоянии отвезли в больницу. В полиции уже начали расследование ДТП. Там открыли уголовное дело.

Очевидцы говорят, что водитель был пьян, поэтому и произошла авария.

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