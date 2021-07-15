Под Одессой случилась авария с погибшими и пострадавшими
Серьезное ДТП зафиксировали в селе Великий Дальник, котрое находится вблизи Одессы.
Там автомобиль на огромной скорости снес столб и повис на заборе частного дома. Видео последствий обнародовали в телеграм-канале «Х. Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
Как сообщили в полиции, за рулем автомобиля Volkswagen Passat находился 22-летний водитель.
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Парень не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся со столбом, в результате чего автомобиль отбросило на бетонную ограду частного дома.
Пассажир авто погиб на месте, а водителя в крайне тяжелом состоянии отвезли в больницу. В полиции уже начали расследование ДТП. Там открыли уголовное дело.
Очевидцы говорят, что водитель был пьян, поэтому и произошла авария.
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