В Одесской области водитель фуры лишил жизни мотоциклиста
Смертельная авария случилась около полуночи на трассе Одесса-Южный возле села Новые Биляры. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на информацию пресс-службы регионального
Как рассказали в полиции, водитель грузовика Scania, поворачивая налево, столкнулся с мотоциклом, который ехал ему навстречу, предварительно сообщили в полиции. От удара 43-летний водитель Yamaha погиб на месте.
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Водителя грузовика проверили на содержание алкоголя в крови – результат оказался негативным, водитель трезв.
Тем не менее, его задержали.
В полиции отмечают, что в рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз.
Ранее мы сообщали, на трассе Киев-Одесса произошла авария с погибшими и пострадавшими.
Трагическое ДТП случилось 11 июля, недалеко от поворота на село Желепово в Раздельнянском районе. Там женщина-водитель за рулем автомобиля Hyundai Elantra не справилась с управлением, ее машина выехала за пределы проезжей части и врезалась в металлическое ограждение. Она погибла.
Напомним, что одесский поезд загорелся во время движения: видео ЧП
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