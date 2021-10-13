В Одессе люди продолжают гибнуть на железнодорожных путях.

О новом трагическом инциденте рассказали в полиции, пишет Politeka.net.

Накануне вечером на станции Одесса-Сортировочная, что в районе Лузановки, мужчина переходил рельсы в неустановленном для этого месте.

Машинист совершил экстренное торможение, но избежать наезда поезда не смог. Пострадавший погиб от травм еще до приезда медиков скорой помощи. Его личность уже установлена, это местный житель, ему было 67 лет.

Сейчас устанавливаются полные обстоятельства произошедшего.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 с пометкой «несчастный случай».

Ранее мы сообщали, молодой парень попал под электричку. Он был в нашниках, когда переходил пути по пешеходному переходу и не услышал приближение состава. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Также мы писали, что 5 октября пассажирский поезд Ужгород - Одесса наехал на мужчину, который сидел на железнодорожных путях. Он погиб.

Напомним, что поезд снес женщину под Одессой, кадры ЧП: "люди идут пешком"

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