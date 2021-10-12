Вакцинація проти COVID-19 знижує ризик перехворіти у важкій формі, проте щеплених також госпіталізують до лікарень Одеси.

Однією з головних причин госпіталізації вакцинованих є самолікування. Про це заявив глава міськздрва Левон Нікогосян.

Чиновник каже, що багато одеситів займаються самолікуванням, самі призначають собі антибіотики, а потім викликають швидку,

"Це вірусна інфекція, яка антибіотикотерапія?» ,- пояснив голова міськздраву.

Тим більше що в анотації до вакцини зазначено, що щеплена людина може перехворіти ковидом, але в легкій формі. Якщо в такому випадку своєчасно звернутися до лікаря, госпіталізації можна уникнути.

Також він підкреслив, що госпіталізовані з COVID-19 можуть бути вакциновані люди, у яких є серйозні проблеми зі здоров'ям.

Чиновник навів у приклад вакцинованого одесита, у якого вивили рак крові ІІІ стадії.

У хворого важка форма коронавірусу і він проходить лікування в одній з міських лікарень міста.

Раніше ми повідомляли, що в третю хвилю, яка накрила Одеський регіон стали масово хворіти вагітні жінки.

"Під час 3-ї хвилі ковід веде по-іншому. В першу чергу у нас хворіють вагітні. Вони у важкому стані. Ну ви уявіть, 8-й місяць і 75% ураженість легенів, — собщіла глава облздраву Наталія Одарій-Захар'єва.

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