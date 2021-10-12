Вакцинация против COVID-19 снижает риск переболеть в тяжелой форме, однако привитых также госпитализируют в больницы Одессы.

Одной из главных причин госпитализации вакцинированных является самолечение. Об этом заявил глава горздрва Левон Никогосян.

Чиновник говорит, что многие одесситы занимаются самолечением, сами назначают себе антибиотики, а потом вызывают скорую,

«Это вирусная инфекция, какая антибиотикотерапия?», - объяснил глава горздрава.

Тем более что в аннотации к вакцине указано, что привитый человек может переболеть ковидом, но в легкой форме. Если в таком случае своевременно обратиться к врачу, госпитализации можно избежать.

Также он подчеркнул, что госпитализированы с COVID-19 могут быть вакцинированные люди, у которых имеются серьезные проблемы со здоровьем.

Чиновник привел в пример вакцинированного одессита, у которого вывили рак крови ІІІ стадии.

У заболевшего тяжелая форма коронавируса и он проходит лечение в одной из городских больниц города.

Ранее мы сообщали, что в третью волну, которая накрыла Одесский регион стали массово болеть беременные женщины.

«Во время 3-й волны ковид ведет по-другому. В первую очередь у нас болеют беременные. Они в тяжелом состоянии. Ну вы представьте, 8-й месяц и 75% пораженность легких, — собщила глава облздрава Наталья Одарий-Захарьева.

Напомним, что одесситов не выпустят из региона, установлены жесткие ограничения: "Это вынужденный шаг"

Как сообщала Politeka, одесситов припугнули "красной зоной", сделано срочное заявление о новых правилах: что закроют

Также Politeka писала, что вирус уносит жизни одесситов одного за другим: тревожная сводка по региону