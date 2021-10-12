Вакцинация против COVID-19 снижает риск переболеть в тяжелой форме, однако привитых также госпитализируют в больницы Одессы.
Одной из главных причин госпитализации вакцинированных является самолечение. Об этом заявил глава горздрва Левон Никогосян.
Чиновник говорит, что многие одесситы занимаются самолечением, сами назначают себе антибиотики, а потом вызывают скорую,
«Это вирусная инфекция, какая антибиотикотерапия?», - объяснил глава горздрава.
Тем более что в аннотации к вакцине указано, что привитый человек может переболеть ковидом, но в легкой форме. Если в таком случае своевременно обратиться к врачу, госпитализации можно избежать.
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Также он подчеркнул, что госпитализированы с COVID-19 могут быть вакцинированные люди, у которых имеются серьезные проблемы со здоровьем.
Чиновник привел в пример вакцинированного одессита, у которого вывили рак крови ІІІ стадии.
У заболевшего тяжелая форма коронавируса и он проходит лечение в одной из городских больниц города.
Ранее мы сообщали, что в третью волну, которая накрыла Одесский регион стали массово болеть беременные женщины.
«Во время 3-й волны ковид ведет по-другому. В первую очередь у нас болеют беременные. Они в тяжелом состоянии. Ну вы представьте, 8-й месяц и 75% пораженность легких, — собщила глава облздрава Наталья Одарий-Захарьева.
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