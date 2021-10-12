Це пов'язано з приходом циклону Крістіан

На Одесу і область обрушиться сильна злива, яка зіпсує погоду на два дні, оголошено штормове попередження.

Сильні опади очікуються 12 -13 жовтня. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Це пов'язано з приходом циклону Крістіан. Незначний дощ розпочнеться ввечері 12 жовтня. Наступного дня прогнозують вже безперервні зливи.

Рятувальники оголосили перший, жовтий рівень небезпеки. Це означає, що погода потенційно небезпечна для здоров'я людини.

За прогнозами синоптиків, дощ повинен закінчитися вночі 14 жовтня. Через прихід циклону Крістіан температура знизиться на 2 градуси.

Вітер північний, 9-14 метрів в секунду.

Що стосується температурних показників, то в найближчі дні температура вночі буде в межах +5... + 10 градусів, вдень до +12...+14 градусів.

Зазначимо, що з п'ятниці погода в Одеській області почне налагоджуватися.

Вдень буде переважно без опадів, сонячно. На вихідні почнеться потепління.

Нагадаємо, що синоптики озвучили дату похолодання На Одещині